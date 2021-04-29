"الصحة" العراقية تقترح فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوعين وخلال العيد

2021/04/29 | 10:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تقديمها مقترح بفرض حظر تام للتجوال لمدة اسبوعين بما فيها عيد الفطر.وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية …

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