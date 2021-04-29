العراق يبحث زيادة حصة الغاز المستورد من إيران لسد الاحتياجات

2021/04/29 | 10:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن زيارة الوزيرة إلى طهران تأتي لبحث تداعيات ملف تقليل نسبة الغاز المصدر إلى العراق وحسمه.وكشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن موعد وأجندة زيارة وزيرها ماجد مهدي حنتوش، إلى العاصمة الإيرانية طهران، بحسب …

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