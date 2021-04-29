كورونا: كارثة صحية تهدد مدينة عراقية.. وطلب عاجل للجهات المعنية

2021/04/29 | 10:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اشتكى مدير مدير مستشفى سامراء العام علي خلف، من ظاهرة التجمعات المسائية في المدينة وسط ازمة كورونا التي تعصف بالبلاد، فيما حذر من "كارثة" قد تخرج الوضع عن السيطرة.

وقال خلف في بيان تابعه NRT عربية، (29 نيسان 2021)، إن "مايحصل من تجمعات مسائية داخل المدينه ينذر بكارثة صحية خطيرة ستحصل في المدينة إن لم يتم اتخاذ إجراء حازم بشأنها".

وأضاف، أن "الازدياد الكبير في عدد الحالات في المدينة والزيادة في عدد الراقدين في ردهة العزل يمكن أن يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة"، مشيرا إلى الكثير من الحالات التي "تتلقى العلاج في المنازل".

وشدد مدير المستشفى، على "ضرورة اتخاذ إجراء من قبل إدارة مدينة سامراء، قبل تفشي الوباء بسبب التجمعات"، متسائلا عن أسباب "عدم تطبيق قرار حظر التجوال بعد التاسعة مساء، وعدم غلق المقاهي التي تشهد تجمعات كبيرة دون التزام بالشروط الصحية".

وتابع بالقول، "حالات الإصابة بين الشبان كبيرة، وأخوانكم في مستشفى سامراء يصلون الليل بالنهار من أجل تقديم الخدمات لمرضى العزل، والمريض الواحد يستهلك أكثر من 20 قنينة من الأكسجين"، داعيا الجميع إلى الالتزام "للحد من الإصابات".

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