بالصور والتفاصيل.. الاعلام الامني يعلق رسميا على تفجير كركوك الانتحاري

2021/04/29 | 10:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، اصابة اثنين من منتسبي القوات الامنية اثر تفجير انتحاري استهدف مديرية الامن الوطني في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (29 نيسان 2021)، ان "القوات الأمنية تمكنت من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزام ناسف حاول الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في محافظة كركوك".

وبحسب بيان الخلية فان "الحادث ادى الى إصابة إثنين من أفراد الحماية باصابات طفيفة بعد ان انفجر الحزام الناسف بسبب إطلاق النار عليه من قبل حرس هذه المديرية".

وأكدت الخلية ان "هذه التفاصيل تاتي كمعلومات اولية لحين نشر التفاصيل في وقت لاحق".

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