’لاند كروزر’ وهمية وآلاف الدولارات.. عملية نصب في بغداد تنتهي باعتقال امرأة!

2021/04/29 | 10:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الخميس، القبض على متهم قام بتسليب مبلغ مالي قدره 15 مليون دينار عراقي من أحد الأشخاص.

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وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 نيسان 2021)، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الحرية تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتسليب مبلغ مالي قدره 15 مليون دينار عراقي من أحد الأشخاص، وبينت المديرية إن عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن حادث التسليب، حيث تم القبض على المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات العراقي".

واضاف البيان ان "مفارز مكافحة إجرام بغداد / مكتب الكرادة ألقت القبض على متهمة لقيامها بعملية نصب واحتيال على أحد المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأخذ منه مبلغ من المال قدره (ثلاثة آلاف وثلاثمائة دولار أمريكي ) بعد أن أوهمتهُ بأنه قد ربح عجلة من نوع لاندكروز (لكزس) موديل 2019".

وأفادت المديرية انه "تبين بعد ذلك عدم وجود العجلة، وأن الصفحة وهمية، إذ دونت أقوال المتهمة بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات لتنال جزاءها العادل".

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