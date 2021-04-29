أول تعليق لمحرز بعد قيادته مانشستر سيتي للفوز على سان جيرمان

2021/04/29 | 10:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يعتقد جناح نادي مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، أنه كان محظوظا في الهدف الذي أحرزه في شباك باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وسجل محرز، الهدف الثاني لـ”السيتي” من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 2-1، وذلك قبل مواجهة الفريقين إيابا […]

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