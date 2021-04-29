مقتل 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني بقصف تركي شمالي العراق

2021/04/29 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الدفاع التركي، اليوم الخميس (29 نيسان 2021)، مقتل 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني بقصف جوي شمالي العراق.

وبحسب البيان، الذي نقلته وسائل إعلام تركية، فإن "طيران الجيش التركي نفذ طلعة جوية عبر طائرة مسيرة تمكن خلالها قتل 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق".

وأضاف، أن "القصف يأتي في إطار عمليتي (مخلب البرق) و(الصاعقة الجارية)، شمالي العراق في منطقتي متين وأفاشين شمالي محافظة دهوك".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تنتظر القيام بما يلزم، لتحييد عناصر حزب العمال الكردستاني في قضائي سنجار ومخمور، شمالي العراق، فيما أشار إلى أن بلاده تنتظر من العراقيين أن يفعلوا "اللازم"، في هذا الصدد.

وقال أكار، خلال اجتماع مع قادة الجيش، وقادة الوحدات العاملة ما وراء الحدود، عبر اتصال مرئي، من مركز عمليات قيادة فرقة المشاة الـ 23 بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، إن "التقارير الاستخباراتية تشير إلى حالة الهلع والخوف في صفوف مسلحيPKK، نتيجة الكفاح والعمليات الفاعلة المستمرة ضد أوكار الإرهابيين"، بحسب قوله.

وأضاف: "سنواصل عملياتنا العسكرية انطلاقا من مفهوم هجومي، حتى تحييد آخر إرهابي، من أجل تخليص أبناء شعبنا الأصيل من آفة الإرهاب، وحماية أمنه".



بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وأشار أكار إلى أن "حماية أمن الشعب التركي، يصب في الوقت نفسه في مصلحة أمن واستقرار الشعب العراقي الصديق والشقيق، الأمر الذي سينعكس على إرساء الهدوء والأمن بسرعة على المنطقة برمتها".

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