بعد ان أوهمته بربح سيارة حديثة.. القبض على متهمة بالنصب على احد المواطنين

2021/04/29 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الخميس، القاء القبض على متهمة بالنصب والاحتيال على احد المواطنين ، فيما اكدت اعتقال متهم آخر لقيامه بتسليب مبلغ مالي في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للمديرية ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكافحة إجرام بغداد مكتب الكرادة القت القبض على متهمة لقيامها بعملية نصب واحتيال على أحد المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأخذ مبلغ من المال منه قدره (ثلاثة آلاف وثلاثمائة دولار أمريكي ) بعد أن أوهمتهُ بأنه قد ربح عجلة من نوع لاندكروز (لكزس) موديل 2019".

وأفادت المديرية بأنه "تبين بعد ذلك عدم وجود العجلة، وأن الصفحة وهمية، إذ دونت أقوال المتهمة بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات لتنال جزاءها العادل".الى ذلك "تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الحرية من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتسليب مبلغ مالي قدره 15 مليون دينار عراقي من أحد الأشخاص"، حيث بينت المديرية في بيانها إن "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن حادث التسليب، حيث تم القبض على المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات العراقي".

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