القبض على 5 متهمين بتجارة المخدرات في بابل

2021/04/29 | 11:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القاء القبض على خمسة متهمين بتجارة المواد المخدرة في محافظة بابل.وذكرت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية / قسم مكافحة مخدرات بابل، في بيان، ان “المتهمين ضبطوا بالجرم المشهود وبحوزتهم المواد المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي وسلاح ناري”.واضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام […]

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