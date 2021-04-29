2021/04/29 | 11:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

تحتضن ملاعب بغداد والبصرة، مساء اليوم الخميس، ثلاث مباريات لحساب الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم .

حيث سيحل زاخو السادس في جدول الترتيب ضيفاً على الصناعات الكهربائية السادس عشر في تمام الساعة الرابعة عصراً بملعب الصناعة، ويسعى الطرفان الى التعويض والعودة للمسار الصحيح بعد خسارتهما في الجولة السابقة أمام أمانة بغداد ونفط البصرة .

وفي لقاء آخر سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً للقاء الزوراء الثالث وأمانة بغداد صاحب المركز الثامن، في مواجهة مهمة يتطلع فيها النوارس الى مصالحة الجماهير والعودة الى وصافة الترتيب من جديد بعد التعادل في الدور السابق أمام الميناء إضافة إلى الخروج المبكر من الملحق الآسيوي، فيما يأمل أمانة بغداد بمواصلة عروضه المميزة في الموسم الحالي، وإضافة ثلاث نقاط أخرى إلى رصيده والتقدم في جدول الترتيب.

وفي لقاء آخر سيحتضن ملعب الفيحاء مواجهة فريق نفط البصرة صاحب المركز الثاني عشر وضيفه القاسم الثامن عشر في مباراة يسعى فيها الأخير إلى تحقيق فوز معنوي يكسر فيه روتين النتائج السلبية التي رافقته خلال الجولات السابقة .

يذكر أن الجولة الحالية شهدت تأجيل مباراتي السماوة أمام القوة الجوية، والكرخ والشرطة، لمشاركة الصقور والقيثارة في البطولة الآسيوية، كما تم إرجاء لقاء نفط ميسان والنفط ، الى إشعار آخر بسبب وفاة الحارس مصطفى سعدون متأثراً بجلطة دماغية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم .. ثلاث مواجهات في الجولة الـ29 من الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم .. ثلاث مواجهات في الجولة الـ29 من الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).