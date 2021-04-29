بايدن يؤكد أن أميركا تمضي قدما ويدافع عن العدالة الاجتماعية

2021/04/29 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم جيروم كارتييه رسم الرئيس الأميركي جو بايدن أمام الكونغرس الأربعاء صورة ولايات متحدة نهضت مجددا بعد سلسلة من الأزمات الخطيرة، وعبر عن إرادته في الإصلاح، داعيا الأثرياء إلى “دفع حصتهم العادلة”.وعشية المحطة الرمزية المتمثلة بمرور مئة يوم على … Readmore

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