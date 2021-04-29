الرئيس الفيليبيني يرفض إنهاء الدوريات في بحر الصين الجنوبي

2021/04/29 | 11:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي أنه لن يوقف الدوريات في بحر الصين الجنوبي، مشيرا إلى أن سيادة بلاده في المنطقة غير قابلة للتفاوض.وتصاعد التوتر الشهر الماضي عندما رصدت مئات القوارب الصينية قرب منطقة ويتسون المتنازع عليها في أرخبيل سبراتليز، … Readmore

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