الرئيس الإسرائيلي يؤكد لماكرون دعمه إصلاح قانون بشأن المسؤولية الجنائية

2021/04/29 | 11:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رسالة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء لدعم طلبه تعديل القانون الفرنسي بعد صدور حكم قضائي في مقتل السيدة اليهودية الستينية سارة حليمي في باريس في 2017.وكان كوبيلي تراوري (27 عاما) ألقى بجارته سارة … Readmore

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