العمل النيابية: مشروع قانون التقاعد يوفر راتباً لكل مواطن وفق اعتبارين أساسين

2021/04/29 | 11:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، اليوم الخميس، أن مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيوفر إمكانية صرف راتب تقاعدي لكل مواطن وفق اعتبارين أساسين هما الخدمة والسن القانونية.وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب في تصريح صحفي، إن “مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي تمت قراءته قراءة أولى وسيتم رفعه الى القراءة […]

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