التمور العراقية تبدأ رحلة جديدة إلى أمريكا وأوروبا وروسيا والصين

2021/04/29 | 11:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّدت وزارة الزراعة، الخميس، توسيع عمليات تصدير التمور العراقية لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وروسيا.

وقال مدير عام دائرة البستنة والغابات في الوزارة حاتم كريم في تصريح، 29 نيسان/أبريل، إن "العام الماضي 2020 شهد تسجيل أعلى نسبة تصدير من التمور العراقية إلى الخارج إذ بلغت نحو 600 ألف طن".

وأضاف كريم، أنّ "المؤشرات تشير إلى زيادة متصاعدة لعمليات تصدير العراق من التمور خلال العام الحالي، وذلك بسبب توفير التسهيلات اللازمة للمزراعين والمصدرين العراقيين".

وأوضح كريم، أن "الدول المستوردة للتمور العراقية هي الهند وباكستان وماليزيا وعدد من أسواق الدول الآسيوية، إضافة إلى روسيا والصين وبعض الأسواق الأوروبية الأمريكية".

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