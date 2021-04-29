ساعات تفصل برشلونة عن انتزاع صدارة الليغا.. توقيت اللقاء والقناة الناقلة

2021/04/29 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

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يستضيف فريق برشلونة الإسباني اليوم الخميس، نظيره غرناطة في الجولة الـ 33 من مسابقة الليغا، علي ملعب "كامب نو".

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، خلفاً لريال مدريد الوصيف بفارق الأهداف، فيما يتصدر جدول الترتيب أتلتيكو مدريد برصيد 73 نقطة.

ويملك فريق برشلونة فرصة ذهبية اليوم، بإعتلاء قمة الدوري الإسباني، في حالة الإنتصار علي غرناطة، حيث يصل للنقطة 74، ويكون بهذا قد خاض نفس عدد مباريات أتلتيكو والريال، ويتبقي لكل منهما 5 مباريات بالمسابقة المحلية.

ومنح قطبي مدريد، فريق برشلونة تذكرة الصعود لقمة الدوري الإسباني، بعد خسارة أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بيلباو 1-2، وتعثر الريال بالتعادل السلبي ضد بيتيس، ليفقد الأول 3 نقاط والثاني نقطتين في مشوار الصراع علي لقب الليجا هذا الموسم.

ويصوب فريق برشلونة بقيادة ليونيل ميسي تركيزه نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني، من اجل تحقيق الثنائية التاريخية بعدما حصل على بطولة كأس ملك إسبانيا منذ أيام، بعد الفوز علي أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة.

وبعد مباراة برشلونة ضد غرناطة، سيكون هناك 5 جوالات حاسمة متبقية في منافسات الدوري الإسباني، لمعرفة هوية بطل المسابقة.

لكن من بين الثلاثي المتسابق على لقب الدوري الإسباني، يبقي برشلونة أمام الاختبار الأصعب للوصول إلى اللقب، حيث تنتظره 3 مواجهات قوية ضد كلاً من أتلتيكو مدريد وفالنسيا وسيلتا فيجو.

مباراة برشلونة وغرناطة سوف تقام في تمام الساعة، (8 مساءً بتوقيت بغداد المحلي) ، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 1.

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