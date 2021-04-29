تظاهرة لأصحاب عجلات ’’التك تك’’ أمام مرور البصرة بعد صدور قرار بمنع مسيرها

2021/04/29 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

نظم عدد من أصحاب عجلات ’’التك تك’’ في محافظة البصرة، الخميس (29 نيسان 2021)، تظاهرة أمام مبنى مديرية المرور في المحافظة، احتجاجاً على منع حركتهم داخل المناطق.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن أصحاب علاجات ’’التك تك’’ نظموا تظاهرة أمام مديرية مرور البصرة، من أجل إعادة عجلاتهم المحجوزة داخل المديرية إلى أصحابها، والسماح لهم بالعمل وكسب قوتهم اليومي، فيما رفعوا لافتات كتبت عليها مطالبهم التي تظاهروا من أجلها.

وعلى أحدى اللافتات المرفوعة في تظاهرة أصحاب عجلات ’’التك تك’’، كتب أحد المتضررين من قرار منع حركة العجلات: "أصحاب التكتك هم الطبقة الفقيرة، أصحاب القوت اليومي، ومنع عملهم دون ايجاد بديل لهم، جريمة".

ويطالب أصحاب "التك تك"، بـ "إيجاد نظام يحدد آلية عملهم ويحاسب المخالفين له، بدلاً من منعهم".

ويقول صباح محمد، أحد المتضررين من منع حركة ’’التك تك’’، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مديرية المرور التي أصدرت قرار منع حركتنا داخل مركز المدينة أو حتى داخل مناطقها من أجل الحصول على لقمة العيش. أمر صعب جداً".ويضيف: "بالنسبة لي، هذا هو باب رزقي الوحيد ومن خلاله أطعم عائلتي، واذا كانت حركة عجلات التك تك ممنوعة، لماذا يتم استيرادها".

ويطالب محمد، بـ "السماح لعجلات التك تك بالعمل داخل مناطق المحافظة ولو لساعات محدودة، لانها تمثل مصدر عيش الكثير من العائلات البصرية".

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