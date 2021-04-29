كتلة برلمانية ترهن نجاح العملية الانتخابية المقبلة بثلاثة متطلبات: السلاح تهديد حقيقي

2021/04/29 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رهنت كتلة بيارق الخير البرلمانية، الخميس (29 نيسان 2021)، نجاح العملية الانتخابية المقبلة، بثلاثة متطلبات، فيما أشارت، إلى السلاح المنفلت يمثل تهديداً حقيقياً لنزاهتها.

وقال رئيس الكتلة، محمد الخالدي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "نجاح العملية الانتخابية يأتي من خلال تأمين الأجواء وطمأنة الناخبين، ولا بد من وجود إجراءات حكومية حاسمة لإبعاد خطر السلاح المنفلت".

وأضاف، أن "السلاح المنفلت ظاهرة موجودة في المشهد العراقي لم تنجح الحكومات المتعاقبة باحتوائها حتى الان رغم الوعود المتكررة".

وأشار، الخالدي، إلى أن "هذا السلاح يمثل تهديداً وتحدياً أمنياً للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل وربما يدفع الى صراعات مسلحة بين قوى متعددة".

وتابع، أن "جود السلاح المنفلت وبكميات ليست قليلة مع تنافس حاد سيصل الى ما بين الازقة، وسيخلق قلقاً حقيقياً في المشهد الانتخابي".

ولفت رئيس الكتلة، إلى أن "الخروقات الأخيرة في العراق تُقلق الجميع خاصة في المناطق المحررة"، مبيناً أن "داعش تحدٍ آخر للعملية الانتخابية ما يستدعي رؤية مبكرة شاملة للأمن وتحدياته".

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