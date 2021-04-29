راتب لكل مواطن .. العمل النيابية تتحدث عن مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

2021/04/29 | 11:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية

والهجرة والمهجرين النيابية، اليوم

الخميس، أن مشروع قانون التقاعد

والضمان الاجتماعي سيوفر إمكانية صرف

راتب تقاعدي لكل مواطن وفق اعتبارين

أساسين هما الخدمة والسن القان

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