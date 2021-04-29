هل يمكن تأسيس مجموعة اقليمية لتعزيز الامن والاستقرار ؟

2021/04/29 | 11:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد صالح صدقيان

خطوة اولى خطتها السعودية وايران في

مسار ترطيب العلاقة بين البلدين.



الخطوة

الاولى كانت موفقة والفضل يعود للجهود

التي بذلها العراق وتحديدا الحكومة

العراقية التي استضافت الاجتم

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