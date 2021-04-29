العراق.. إصابة اثنين من الأمن الوطني في هجوم انتحاري بحزام ناسف

2021/04/29 | 11:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن مقتل انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً حاول تفجير نفسه وسط كركوك، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

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