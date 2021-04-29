“القارة السمراء” تترقب قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا

2021/04/29 | 11:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب محبو الساحرة المستديرة في “القارة السمراء” قرعة دور الثمانية والدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تجرى غداً الجمعة، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.وتحددت الفرق الثمانية المتأهلة للأدوار الإقصائية في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أفريقيا، والتي كان من بينها خمسة أندية عربية، عقب انتهاء مرحلة المجموعات في وقت مبكر من الشهر الحالي.

وتأهل سيمبا التنزاني والأهلي المصري عن المجموعة الأولى، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري عن الثانية، والوداد البيضاوي المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي عن الثالثة، والترجي التونسي ومولودية الجزائر عن المجموعة الرابعة.

بينما يواصل خمسة أبطال سابقين للبطولة حملتهم نحو اعتلاء منصة التتويج من جديد، فقد شهدت مرحلة المجموعات وداعاً مبكراً لثلاثة فرق سبق لها حمل كأس البطولة في مفاجأة من العيار الثقيل، حيث يتعلق الأمر بالزمالك المصري وتي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، اللذين توجا بخمسة ألقاب في المسابقة، وكذلك فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي، الذي فاز باللقب عام 1973.

خلال القرعة، ستكون أندية الترجي، بطل المسابقة أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، وصن داونز، الفائز باللقب عام 2016، والوداد، المتوج بالكأس عامي 1992 و2017، وسيمبا (الحصان الأسود للبطولة) في التصنيف الأول بالقرعة، بعد تصدرها لمجموعاتها.

في المقابل، يتواجد الأهلي وشباب بلوزداد وكايزر تشيفز والمولودية، الذي حصل على البطولة عام 1976، في التصنيف الثاني بعد احتلالها الوصافة في مجموعاتها.

ويلتقي متصدرو المجموعات الأربع مع أصحاب الوصافة، ولا يمكن أن يلتقي فريقان لعبا معاً في نفس المجموعة بدور المجموعات خلال دور الثمانية، ولكن يمكن أن يتواجه فريقان من نفس البلد.

وتقام مباريات ذهاب دور الثمانية يومي 14 و15 مايو (أيار) المقبل على ملاعب فرق التصنيف الثاني، فيما تجرى لقاءات الإياب بعدها بأسبوع بملاعب أندية التصنيف الأول.

ومن المؤكد أن يشهد دور الثمانية مواجهة نارية للأهلي (حامل اللقب)، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد تسعة ألقاب، بعدما أخفق في تصدر المجموعة الأولى، ليصبح مضطراً لمواجهة أي من متصدري المجموعات الثلاث الأخرى في نهائي مبكر للبطولة.

وسبق للأهلي أن واجه صن داونز في أكثر من مواجهة كان أبرزها في نهائي المسابقة عام 2001، التي توج بلقبها الفريق الأحمر، فيما كان آخرها بدور الثمانية لنسخة البطولة الماضية.

كما سبق للأهلي مواجهة الترجي في العديد من المباريات، من بينها نهائي نسختي 2012 و2018، كما التقى الفريق المصري مع الوداد أيضاً بنهائي 2017.

وربما يشهد دور الثمانية أيضاً مواجهات عربية أخرى، حيث يمكن أن يلتقي المولودية مع الوداد، وشباب بلوزداد مع الترجي أو مع الوداد أيضاً.

وسيتحدد خلال القرعة أيضاً مسار الفرق نحو المباراة النهائية، حيث تجرى أيضاً قرعة الدور قبل النهائي للبطولة، وتحديد ملاعب جولتي الذهاب والعودة بهذا الدور.

ومن المقرر أن تجرى جولة الذهاب للدور قبل النهائي يومي 18 و19 يونيو (حزيران) القادم، فيما تقام جولة الإياب يومي 25 و26 من الشهر ذاته، على أن تجرى المباراة النهائية في 17 يوليو (تموز) المقبل، ولم يتحدد حتى الآن مكان إقامتها.

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