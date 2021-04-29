لا رحلات إستثنائية لإعادة العالقين في الهند

2021/04/29 | 11:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، عدم وجود اي رحلة استثنائية لاعادة العراقيين العالقين في الهند.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم ان “تعليق الرحلات الجوية مع دولة الهند فقط”، مبينا ان “السلطة ملتزمة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية“.

واضاف انه “لا توجد لغاية الان اية رحلات استثنائية لاعادة العراقيين العالقين في الهند“.

وأعلنت وزارة النقل، أول أمس الثلاثاء، تعليق جميع رحلاتها المباشرة الى جمهورية الهند، بناء على تعليمات صادرة من مجلس الوزراء/ سلطة الطيران العراقي، بسبب خطورة الموقف الوبائي في الهند، وللحد من انتقال عدوى الوباء إلى العراق.

وتعاني الهند من تفشٍ وبائي خطير سمح بتسجيل معدل إصابات لا يقل عن 300 ألف يومياً منذ مطلع هذا الأسبوع.

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