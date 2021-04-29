تعليق مقلق من اللجنة المالية بشأن الموازنة: قد تواجه صعوبات!

2021/04/29 | 11:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، أن قانون موزانة العام 2022 قد يواجه صعوبات كبيرة لتزامنه مع موعد الانتخابات.

وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي في تصريح تابعه، NRT عربية (29 نيسان 2021)، إن "موازنة 2022 ستواجه مشكلة كبيرة في إقرارها، خصوصا أن الانتخابات المبكرة ستجرى في تشرين الأول من هذا العام".

وأضاف، أن "الموازنة ستمضي باتجاه صرف مبالغ وفق نظام الإدارة المالية 12/1 كما حصل في موازنة العام الماضي"، مشيراً إلى أن “الدورة البرلمانية الجديدة قد تباشر مطلع عام 2022 وليس في هذا العام".

وتابع، أن "هناك إمكانية لتقديم المشروع ليناقش في الدورة الحالية، لكن قد يدركها وقت إجراء الانتخابات"، موضحاً أن مشروع القانون "قد ينتظر في أدراج اللجنة لحين وصول أعضاء اللجنة المالية في الدورة المقبلة لمناقشتها وإقرارها".

وأوضح الوائلي، أن "تشكيل لجان مجلس النواب يستغرق وقتاً طويلاً بعد فوز أعضاء مجلس النواب في الانتخابات".

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