وفد عراقي رسمي إلى طهران لبحث ملف الغاز والديون

2021/04/29 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وزارة الكهرباء ، أن الوزير ماجد حنتوش سيبحث في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع المقبل، ملف الغاز، بالإضافة إلى الديون الإيرانية المستحقة على العراق، والتي تبلغ 4 مليارات دولار.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريحات صحافية تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير الكهرباء ماجد حنتوش، سيتوجه الأسبوع المقبل على رأس وفد وزاري إلى إيران، للتباحث مع المسؤولين هناك بشأن التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال الكهرباء".

وأوضح العبادي أن "الوفد الوزاري العراقي في طهران، سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين، موضوع استقرار إمدادات الغاز الإيراني المجهز للمحطات الإنتاجية في العراق، مع اقتراب موسم الصيف، وإشعار الجميع بأن ملف الكهرباء في العراق أضحى ملفاً حاكماً وحيوياً".

وأضاف أن "إيران تصدر حالياً 20 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، وهذه الكمية لا تلبي حاجة العراق لتشغيل المحطات الكهربائية التي تعتمد على الغاز، والتي تصل الحاجة الفعلية لها خلال فصل الصيف، إلى 70 مليون قدم مكعب قياسي يومياً".

وأكد أن "وزير الكهرباء سيبحث أيضاً ملف الديون المستحقة لإيران على العراق، والبالغة نحو 4 مليارات دولار".

وعلى الرغم من أن العراق بلد نفطي، فإنه يعتمد بشكل كبير على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء؛ وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

نهاية التمديد الأميركي

ومددت الولايات المتحدة في كانون الثاني الماضي، لثلاثة أشهر إضافية، الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة، ما أتاح لبغداد الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من طهران إلى غاية نيسان الجاري.

ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران في نهاية 2018، لم تنفكّ الإدارة الأميركية تمنح العراق الإعفاء تلو الآخر ريثما يعثر على مورّدين آخرين.

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