احصائية حديثة.. العراق ثالث أسوء بلد في الرعاية الصحية عالميًا

2021/04/29 | 11:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد مؤشر دولي يختص في شؤون الانظمة والرعاية الصحية، حلول العراق في المركز 87 عالميا في تقديم الرعاية الصحية من اصل 89 بلدا شملها البحث، اي انه يعد ثالث اسوأ بلد يقدم تلك الخدمات على مستوى العالم.

وجاء في مؤشر أفضل نظم الرعاية الصحية في العالم لسنة 2021، الصادر عن مجلة” CEO World الأمريكية” الذي يعتمد على تحليل إحصائية الجودة الشاملة لنظام الرعاية الصحية، حيث يستند إلى تقييم 89 دولة بناءً على 5 متغيرات صحية مختلفة، هي: البنية التحتية للرعاية الصحية، واختصاصيو الرعاية الصحية (الأطباء وموظفو التمريض وغيرهم من العاملين الصحيين) والكفاءات، والتكلفة (دولار للفرد الواحد)، وتوافر الأدوية الجيدة، والاستعداد الحكومي.

كما يأخذ المؤشر في الاعتبار عوامل أخرى بما في ذلك العوامل البيئية، والحصول على المياه النظيفة، والصرف الصحي، واستعداد الحكومة لفرض عقوبات على مخاطر مثل استخدام التبغ، والسمنة.

وقد حصل العراق على تقييم منخفض في المتغيرات المذكورة اعلاه.

عربيا، جاءت الإمارات أولاً وفي المرتبة 22 عالمياً، تلتها قطر بالمركز 33، ثم الأردن 43، ولبنان 45، والسعودية 55، وتونس 59، والجزائر 68، والمغرب 83، ومصر 84 والعراق 87.

وعالميا جاءت كوريا الجنوبية بأفضل نظام صحي في العالم، تليها تايوان، ثم الدنمارك، والنمسا، فاليابان، فيما تذيلت فنزويلا بالمرتبة 89 تسبقها باكستان.

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