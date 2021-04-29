2021/04/29 | 11:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ووزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الخميس، الدعاوى الخاصة بوزارة الثقافة وهيئة السياحة.وقال إعلام القضاء الأعلى في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “رئيس مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان وناظم يبحثان الدعاوى الخاصة بوزارة الثقافة وهيئة السياحة المركز الخبري الوطني.

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