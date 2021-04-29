م 2 / ف 10 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 832 - أحمد صبحى منصور

2021/04/29 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 832شهر ربيع الآخر، أوله الجمعة :ارتفاع الأسعار بسبب الاحتكار1 ـ ( أهل وقد ارتفع سعر القمح من أربعمائة درهم الأردب إلى أربعمائة وخمسين والشعير من مائة وثمانين درهماً الأردب إلى ثلاثمائة.



والفول بنحو ذلك، وأبيعت البطة من الدقيق بمائة وأربعين درهماً، هذا والبهائم مرتبطة على البرسيم الأخضر.



ومن ال ......





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