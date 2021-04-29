يوميات نصراوي: كيف نحتفل بالاستقلال وشراع الحق حطام؟ - نبيل عودة

2021/04/29 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة نبيل عودة* والدي لمدير مدرستي دفاعا عن حقائق النكبة التي اغضبت المدير: طز في مستقبله إذا بني على الكذب والتزوير*بينما تحتفل اسرائيل بمرور أكثر من سبعة عقود على قيامها، وكما في كل مناسبة، استعيد في ذاكرتي الكثير من الصور والذكريات المرتبطة بهذه المناسبة.



ومنها حدثان لا يغيبان عن ذاكرتي ابدا.



1 - كيف نحتفل وشراع الحق حطام؟شاركت بلقاء مع طلاب يهود ثانويين يساريين وشيو ......





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