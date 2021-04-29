سلطة الطيران تحسم الجدل حول العراقيين العالقين في الهند

2021/04/29 | 11:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، عدم وجود أيَّة رحلة استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الهند.وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم في تصريح صحفي، إن “تعليق الرحلات الجوية مع دولة الهند فقط”، مبيناً أن “السلطة ملتزمة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.وأضاف أنه “لا توجد لغاية الآن أيَّة رحلات […]

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