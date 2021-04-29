قيادي بتحالف الصدر يحذر من إجراء تغييرات وزارية قبل الانتخابات للهيمنة على موارد الوزارات

2021/04/29 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي، الخميس (29 نيسان 2021)، عن توجه لدى بعض الكتل لإجراء تغييرات بعدد من الوزارات، فيما حذر من أن بعض هذه التغييرات، قد تكون بهدف الاستحواذ على موارد الوزارات قبل الانتخابات المزمع اجراؤها في تشرين الأول المقبل.

وقال المسعودي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك توجهاً لدى الكتل السياسية لتغيير وزراء عدة وزارات، أبرزها الصحة والمالية والكهرباء".

وأضاف، أن "التغيير قد يطال الوزارات التي تحتوي على أموال كبيرة، والغاية من التغيير سيطرة بعض الكتل السياسية عليها قبل الانتخابات"، مبيناً أن "عملية التغيير قد تطال وزراء غير مسنودين بحزب قوي"، حسب تعبيره.

وأوضح المسعودي، أن "تحالف سائرون يرفض تلك التغييرات لان الغاية منها الحصول على مكاسب في تلك الوزارات وليس الامر متعلق بإحداث تغيير بالوزارة لصالح خدمة المواطن لان الوزارة ليست وزير فقط".

وتابع، أن "عملية التغيير ليست مطلب رئيس الوزراء وانما هي مطلب بعض القوى السياسية"، لافتاً إلى أنه "المشكلة التي يعاني منها العراق، هي النظام السياسي وليست مشاكل محددة بشخص الوزراء".

وأكد النائب عن سائرون، ان "بعض الجهات كذلك لا تسعى فقط للسيطرة على بعض الوزارات واحداث تغييرات فيها فحسب وانما التوجه لبعض الهيئات لإجراء تغييرات بها للحصول على مكاسبها".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة، بأن "الكاظمي يتجه الى تعديل وزاري قريب، فيما قائمة المستبدلين المتوقعين، يجري تقييم عملها وتضم وزير المالية، الصحة، التجارة، النفط، الزراعة، الكهرباء، الصناعة، والنقل".

وأضافت، انه "في حالة اجراء تعديل وزاري فان الكاظمي سيكلف آخرين من طاقم حكومته بالوكالة لحين اجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل".

وتذهب أغلب التقديرات الى أن اكثر الوزراء المستهدفين في القائمة المفترضة للتغييرات هم "وزير المالية علي علاوي، الصناعة منهل الخباز، الكهرباء ماجد حنتوش، والصحة حسن التميمي على خلفية حادث ابن الخطيب".

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