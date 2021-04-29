انفجار عبوة ناسفة على خبير متفجرات أثناء معالجتها في ديالى

2021/04/29 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الخميس (29 نيسان 2021)، بإصابة خبير متفجرات في فرقة التدخل السريع خلال تفكيكه عبوة ناسفة في أحد البساتين بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء المعالجة، أدت إلى إصابة خبير المتفجرات في هندسة ميدان فرقة للتدخل السريع في بساتين قرية شيخي، التابعة لناحية أبو صيدا 30كم شمال شرق بعقوبة".

ويوم أمس الأربعاء، أكد محافظ ديالى، مثنى التميمي، أن قوات الرد السريع دخلت إلى مناطق في حوض الوقف، لم تدخلها أي قوات عسكرية منذ 13 عاماً.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القائد العام للقوات المسلحة قدم اهتماماً استثنائياً لمحافظة ديالى بعد حادثة الجيزاني المؤلمة"، مبينا ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي، أرسل قوة أمنية من الرد السريع الى المحافظة للوقف على تفاصيل الحادثة".

وأضاف، أن "قوات الرد السريع تمكنت من دخول مناطق حوض الوقف، والتي لم تدخلها أي قوة عسكرية منذ 13 عاماً، وتمكنت من بسط الأمن فيها وفتح العديد من الطرق الوعرة"، مشيراً إلى أن "قوات الرد السريع باقية في مناطق حوض الموقف وتقوم بجهود مميزة لفرض الأمن في المنطقة".

بدوره، قال قائد فرقة التدخل السريع اللواء ثامر الحسني، إن "قوات الرد السريع نجحت خلال 72 ساعة من فتح عدد من الطرق في البساتين الزراعية والقرى المهجورة، لتسهيل مهمة الحركة والتنقل"، مشيرا إلى "وجود خطة لإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم".

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