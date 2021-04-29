شؤون عشائر ديالى توضح تفاصيل أكثر من 40 نزاعاً وخصومة حسمتها منذ بدء 2021

2021/04/29 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت مديرية شؤون العشائر في محافظة ديالى، اليوم الخميس (29 نيسان 2021)، حسم أكثر من 40 نزاعاً وخصومة خلال الربع الاول من العام الحالي، فيما أوضحت تفاصيلها.

وقال مدير شؤون العشائر في ديالى، العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مديريته وبالتنسيق مع زعماء العشائر والقبائل في ديالى تمكنت خلال الربع الأول من العام الحالي من حسم أكثر من 40 نزاعاً وخصومة عشائرية في مختلف مناطق المحافظة"، مشيراً إلى أن "أغلب الفصول العشائرية للخصومة والنزاعات كانت بسبب حوادث قتل قديمة ودهس ومشاجرات".

وأوضح، أن "ديالى لم تُسجل أي نزاع عشائري خلال الربع الأول، بل سجّلت خصومات شخصية مسلحة وعدداً لا يزيد عن 4 حالات وتم احتواؤها، فيما سجّلت 4 نزاعات شخصية بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، وحُلت من قبل العشائر وفق السياقات المتعارف عليها".

وجدد مدير شؤون العشائر في ديالى دعوته إلى "ضرورة الانتباه لأهمية مواقع التواصل اجتماعي، وعدم تحويلها إلى أدوات للإساءة للآخرين، ما يؤدي إلى إثارة المشاكل".

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