2021/04/29 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن حقيقة التهديدات الأمنية التي تستهدف محافظات كربلاء، والنجف، والمثنى من جهة منفذ عرعر وتسلل إرهابيين إليها.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المشتركة تكشف عن حقيقة وجود تهديد أمني على كربلاء والنجف والمثنى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشتركة تكشف عن حقيقة وجود تهديد أمني على كربلاء والنجف والمثنى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشتركة تكشف عن حقيقة وجود تهديد أمني على كربلاء والنجف والمثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).