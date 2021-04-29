التربية تصدر توجيها لمديرياتها يتعلق بمعاملات المحاضرين المجانيين

2021/04/29 | 12:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التربية، توجيها

لمديرياتها بشأن معاملات المحاضرين

المجانيين، اذ وجهت الوزارة بعدم

استيفاء اي اجور من المحاضرين عند ترويج

معاملات التعاقد معهم.

وقال مدير تربية بغداد الكرخ الثانية

قيس الكل

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