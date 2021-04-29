طوكيو تسجل 1027 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/29 | 12:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية في العاصمة طوكيو 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ 28 يناير الماضي.وقالت السلطات في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس، إن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العاصمة بلغ 1027 حالة، وهو أعلى مستوى منذ 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.وأعلنت اليابان الأسبوع […]

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