الذهب يرتفع بعد قرار الاحتياطي الفدرالي

2021/04/29 | 12:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع انخفاض الدولار بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، وذلك رغم تبنيه نظرة أكثر إشراقا للتعافي الاقتصادي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1784.26 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينتش.



فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1784.40 دولار للأونصة.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يعزز الإقبال على الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيفري هالي، المحلل لدى شركة "أواندا" للوساطة: " في آخر اجتماع للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة حافظ مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على نبرته المائلة للتيسير".

وكان الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) قد قال أمس الأربعاء إنه من السابق لأوانه التفكير في التراجع عن دعمه الطارئ في وقت لا يزال فيه الكثير من العاملين فاقدين لوظائفهم بسبب الجائحة.

ومما زاد من جاذبية الذهب، خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحزمة شاملة بقيمة 1.8 تريليون دولار للأسر والتعليم، والتي كشف عنها في أول خطاب له بالكونغرس.

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق، لأنه يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم.

PUKmedia / عن رويترز

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