وفاة خوان خويا بورجا صاحب أشهر ضحكة في العالم

2021/04/29 | 12:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي أمس الأربعاء، الممثل الكوميدي الاسباني خوان خويا بورجا، الذي اشتهر باسم "إل ريستيس"، عن عمر ناهز 65 عامًا، في مستشفى أشبيلية بعد صراع مع المرض.

وسمي خوان خويا بـ ريسيتاس لأنه كثير الضحك، وكانت لديه ضحكة مميزة، أصبح معروفا بها في جميع انحاء العالم، وإن كانت أعماله الفنية غير معروفة عند محبيه.

اشتهر "إل ريستيس" بضحكته حينما كان في إحدى البرامج التلفزيونية الإسبانية، وتحولت هذه المقابلة إلى أشهر ميمز تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

PUKmedia عن وكالات

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