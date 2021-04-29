اصدار مذكرات قبض بحق موظفين في مستشفى ابن الخطيب

2021/04/29 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مجلس القضاء الأعلى عن اصدار مذكرات قبض بحق مجموعة موظفين في مستشفى ابن الخطيب على خلفية حادثة حريق المستشفى.

وأكد المجلس في بيان ان محكمة تحقيق الرصافة اتخذت اجراءات تحقيقية عدة من بيها تدوين أقوال شهود في موقع الحادث واصدار مذكرات قبض بحق موظفين في المستشفى، مبينا ان أوامر القبض شملت مسؤول قسم الصيانة ومسؤول الدفاع المدني ومسؤول صيانة قناني الأوكسجين والمعاون الإداري وموظفين آخرين، حيث تم القاء القبض عليهم وتوقيفهم.

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