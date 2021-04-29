أول من وضع قدمه على القمر.. وفاة رائد فضاء أميركي شهير

2021/04/29 | 12:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توفي رائد الفضاء الأميركي مايكل كولينز، الذي كان من أوائل رواد الفضاء الذين وصلوا إلى سطح القمر، عن عمر يناهز الـ 90 عاما.

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ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن كولينز كان أحد الأعضاء الثلاثة في مهمة "أبولو 11" الناجحة إلى القمر عام 1969.

ويقدر عدد من شاركوا في الإعداد لهذه الرحلة بـ 40 ألف شخص من أنحاء العالم، معظمهم من عمال المصانع والعلماء والمهندسين الذين بذلوا ما في وسعهم حتى إطلاق السفينة ووصولها إلى القمر.

وكان رائدا الفضاء نيل أرمسترونغ وأدوين ألدرين على متن هذه البعثة التاريخية، إضافة إلى مايكل كولينز.

وبدأت تلك الرحلة عندما انطلق صاروخ "زحل الخامس" من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في 16 يوليو/ تموز عام 1969.

وأصبح كولينز ضمن أول 3 رواد فضاء يصلون إلى القمر، وبعد العودة بأمان إلى الأرض، تبع طاقم "أبولو - 11" رواد فضاء آخرون، في المهمة النهائية التي حدثت في عام 1972.

توفي رائد الفضاء الأمريكي مايكل كولينز، أحد الأعضاء الثلاثة في مهمة أبولو 11 الناجحة إلى القمر عام 1969، يوم الأربعاء عن 90 عاما.



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— CGTN Arabic (@cgtnarabic) April 29, 2021

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