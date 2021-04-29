مؤشر دولي يصنف الواقع الصحي في العراق كثالث أسوء بلد عالمياً من اصل 89 بلداً شملهم البحث

2021/04/29 | 12:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مؤشر دولي يختص في شؤون الانظمة والرعاية الصحية، حلول العراق في المركز 87 عالميا في تقديم الرعاية الصحية من اصل 89 بلدا شملها البحث، اي انه يعد ثالث اسوأ بلد يقدم تلك الخدمات على مستوى العالم.وجاء في مؤشر … Readmore

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