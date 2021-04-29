2021/04/29 | 12:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمليات بغداد تعثر على خمس قنابر هاون بمنطقة تل غزال » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 12:01

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعثر على خمس قنابر هاون بمنطقة تل غزال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعثر على خمس قنابر هاون بمنطقة تل غزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).