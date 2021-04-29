القضاء يبحث إجراءات الدعاوى الخاصة بوزارة الثقافة وهيئة السياحة

2021/04/29 | 12:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، مع وزير الثقافة إجراءات دعاوى الخاصة بوزارة الثقافة وهيئة السياحة.وذكر بيان للمجلس، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم، وزير الثقافة حسن ناظم رفقة مدير عام هيئة السياحة ظافر مهدي عبدالله”.وأضاف أن “اللقاء بحث اجراءات القضاء في الدعاوى […]

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