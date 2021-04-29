الهند تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد وفيات كورونا

2021/04/29 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

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سجلت الهند ارتفاعا قياسيا في اعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل ثلاثة الاف وست مئة وخمس واربعين وفاة خلال أربع وعشرين ساعة وبذلك ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الهند التي تشهد موجة حادة من انتشار المرض، إلى أكثر من مئتين وأربعة آلاف حالة وفاة.

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