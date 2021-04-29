2021/04/29 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي لماذا لا أحد يحاسب الجناة من المليشيات والقوات الأمنية والحكومية في كل الحكومات المتعاقبة ما بعد 2003؟لماذا الحكومة والقضاء العراقي ساعد على انتشار ثقافة الإفلات من العقاب..؟هل هم محصنون ..



ومِن مَن ياترى ؟ 10.



جرائم الاغتيالات التي جرت ومازالت تجري ضد المتظاهرين والناشطين المطالبين بالحقوق المشروعة، واحدة من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضدهم والتي تتنافى مع حقوق الإنسان في ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيالات المتظاهرين والناشطين مستمرة، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة التاسعة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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