2021/04/29 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تفصل بالحكم الجديد بحق مدير المصرف الزراعي في العمارة المركز الخبري الوطني.

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