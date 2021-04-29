سلطة الطيران تحسم الجدل حلو رحلات إعادة العراقيين في الهند

2021/04/29 | 12:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات العراقية في وقت سابق حظر الطيران مع الهند

الترا عراق - فريق التحرير

أكّدت سلطة الطيران المدني، الخميس، أنّ حظر الطيران المفروض بموجب قرار الحكومة يشمل الهند فقط.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم في تصريح 29 نيسان/أبريل، إنّ "تعليق الرحلات الجوية يشمل دولة الهند فقط"، مشددًا أنّ "السلطة ملتزمة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

ونفى كاظم، وجود "أيَّة رحلات استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الهند، حتى الآن".

وأعلنت وزارة النقل، الثلاثاء 27 نيسان/أبريل، تعليق جميع رحلاتها المباشرة إلى الهند، بناءً على تعليمات صادرة من مجلس الوزراء - سلطة الطيران العراقي، بسبب خطورة الموقف الوبائي في الهند، وللحد من انتقال عدوى الوباء إلى العراق.

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