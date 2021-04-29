2021/04/29 | 12:27 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني .. لاتوجد رحلات استثنائية لاجلاء العراقيين العالقين بالهند) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني .. لاتوجد رحلات استثنائية لاجلاء العراقيين العالقين بالهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).