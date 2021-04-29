مخاوف من دخول سلالة كورونا الهندية للعراق

2021/04/29 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

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عبر مدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية رياض عبد الأمير عن تخوفه من دخول الفيروس الهندي إلى العراق

وقال عبد الأمير إن الوباء لن ينحسر وسوف يستمر بالتصاعد نتيجة عدم الالتزام مبينا ان العراق لديه سلالتين من كورونا هما القديمة والأخرى القادمة من بريطانيا..



واكد عبد الأمير ان الإصابة التي حصلت في الناصرية مؤخرا لا يمكن التأكيد بأنها من الفيروس الهندي المتحور.

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