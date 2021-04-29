المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات 

2021/04/29 | 12:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، عن تأجيل دعوى تخص الطعن بقانون مجالس المحافظات الى الشهر المقبل؟ وذكر بيان للمحكمة في بيان، انها “عقدت جلستها اليوم 29/4/2021 , ونظرت دعوى تخص الطعن بقانون مجالس المحافظات وقررت تأجيلها الى الشهر المقبل”.وأضاف ان “المحكمة نظرت دعوى تخص طلب الحكم بعدم دستورية عدة مواد من […]

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